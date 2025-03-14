Песков оценил новое решение ЕСПЧ по событиям в Доме профсоюзов в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной за события в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал такую реакцию со стороны ЕСПЧ проблеском здравого смысла.