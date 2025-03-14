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Песков оценил новое решение ЕСПЧ по событиям в Доме профсоюзов в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной за события в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал такую реакцию со стороны ЕСПЧ проблеском здравого смысла.

Дмитрий Песков посчитал новые заявления по Украине от ЕСПЧ «проблеском здравого смысла».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной за события в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал такую реакцию со стороны ЕСПЧ проблеском здравого смысла.

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«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заметил Песков. Его слова передает ТАСС. Однако официальный представитель Кремля добавил, что для окончательного подтверждения положительной тенденции к адекватной реакции суда необходимы и другие проявления.

Согласно решению ЕСПЧ, украинские власти не предприняли необходимых мер для предотвращения насилия и спасения жизней в ходе событий в Одессе, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек, и более 240 получили ранения.