Вице-мэр посоветовал екатеринбуржцам отказаться от белой обуви до мая

Екатеринбуржцам стоит отказаться от белой обуви до тех пор, пока не закончится месячник чистоты. Он проводится с 1 по 30 апреля. С таким заявлением в эфире Областного телевидения выступил вице-мэр Алексей Бубнов.
«В этом зимнем сезоне коммунальным предприятиям повезло. У нас снег выпадал очень равномерно. Я считаю, что, по крайней мере, по проезжей части я бы даже четверку поставил за уборку. Что касается тротуаров, там, конечно, похуже — троечка», — отметил чиновник.
Эту рекомендацию Бубнов дает уже не первый раз. В 2023 году он рекомендовал горожанам носить темную обувь на время распутицы. Заявление быстро распространилось в СМИ, после этого в центре Екатеринбурга горожане и чиновники вышли на флешмоб «Чистая обувь». На улице Вайнера между ТЦ «Успенский» и ТРЦ «Пассаж» собралось около 200 молодых людей. Все они были в белой обуви.