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Вице-мэр посоветовал екатеринбуржцам отказаться от белой обуви до мая

Алексей Бубнов посоветовал екатеринбуржцам отказаться от белой обуви до мая.

Екатеринбуржцам стоит отказаться от белой обуви до тех пор, пока не закончится месячник чистоты. Он проводится с 1 по 30 апреля. С таким заявлением в эфире Областного телевидения выступил вице-мэр Алексей Бубнов.

«В этом зимнем сезоне коммунальным предприятиям повезло. У нас снег выпадал очень равномерно. Я считаю, что, по крайней мере, по проезжей части я бы даже четверку поставил за уборку. Что касается тротуаров, там, конечно, похуже — троечка», — отметил чиновник.

Эту рекомендацию Бубнов дает уже не первый раз. В 2023 году он рекомендовал горожанам носить темную обувь на время распутицы. Заявление быстро распространилось в СМИ, после этого в центре Екатеринбурга горожане и чиновники вышли на флешмоб «Чистая обувь». На улице Вайнера между ТЦ «Успенский» и ТРЦ «Пассаж» собралось около 200 молодых людей. Все они были в белой обуви.