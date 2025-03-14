Вице-мэр посоветовал екатеринбуржцам отказаться от белой обуви до мая

Эту рекомендацию Бубнов дает уже не первый раз. В 2023 году он рекомендовал горожанам носить темную обувь на время распутицы. Заявление быстро распространилось в СМИ, после этого в центре Екатеринбурга горожане и чиновники вышли на флешмоб «Чистая обувь». На улице Вайнера между ТЦ «Успенский» и ТРЦ «Пассаж» собралось около 200 молодых людей. Все они были в белой обуви.