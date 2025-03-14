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Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

По словам представителя Кремля, одного примера недостаточно.
Источник: Аргументы и факты

Признание Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) вины Украины в событиях, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года, воспринимается как шаг к здравомыслию, однако для более комплексных выводов этого одного примера недостаточно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла. Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили», — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Напомним, ЕСПЧ признал, что украинские власти не предприняли достаточных мер для предотвращения насилия и защиты жизней людей во время событий в Одессе, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов.

Ранее в МИД РФ заявили, что решение Европейского суда по правам человека, обвинившего Россию в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму, является юридически ничтожным для России.