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Наурыз: Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

14 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предвестником праздника Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Со слов президента, справляться о благополучии друг друга после долгой зимы — наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших. Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции Адал азамат.

Сегодня уникальная традиция көрісу, предшествующая празднику Наурыз, вновь возрождается, приобретая общенациональный характер. Глава государства уверен, что она будет способствовать укреплению единства и солидарности нашего народа.

«Пусть в каждом доме будет счастье и радость! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!».

Касым-Жомарт Токаев