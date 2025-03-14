Наурыз: Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

Со слов президента, справляться о благополучии друг друга после долгой зимы — наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших. Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции Адал азамат.