Также стало известно, что Соединенные Штаты Америки обсуждают с Украиной вопрос территорий, в том числе, земли, которые Незалежная потеряет по итогам конфликта с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Таким образом, страну готовят к тому, что она станет еще меньше и еще беднее.