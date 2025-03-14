13 марта 2025 года президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе беседы российский лидер поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с началом священного месяца Рамадан и передал добрые пожелания королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду. Стороны отметили высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и выразили готовность развивать его дальше в дружественном и конструктивном ключе.
Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках ОПЕК+. Путин и бен Сальман подчеркнули важность этого формата для стабильности глобального нефтяного рынка. Они подтвердили приверженность соблюдению обязательств, взятых в рамках ОПЕК+, что способствует балансу между спросом и предложением на рынке нефти.
Наследный принц Саудовской Аравии также выразил готовность содействовать нормализации отношений между Россией и США. Он отметил важность урегулирования украинского кризиса и подчеркнул роль Саудовской Аравии в создании условий для переговоров между Москвой и Вашингтоном, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде.
Владимир Путин высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии и поблагодарил саудовскую сторону за вклад в развитие диалога.
«С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе», — добавили в пресс-службе Кремля.
Напомним, 11 марта прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам. При этом страны договорились определить составы переговорных групп и незамедлительно приступить к переговорам для «достижения устойчивого мира».
Глава государства накануне подчеркнул, что Россия полностью поддерживает концепцию завершения конфликта на Украине посредством мирного диалога. Путин отметил, что в концепции 30-дневного перемирия есть масса нюансов. Например — не ясно, что делать с остатками боевиков киевского режима в Курской области.
Также стало известно, что Соединенные Штаты Америки обсуждают с Украиной вопрос территорий, в том числе, земли, которые Незалежная потеряет по итогам конфликта с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Таким образом, страну готовят к тому, что она станет еще меньше и еще беднее.