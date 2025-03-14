«Речь о перемирии, а не о мире»: Пушков рассказал о тайном замысле ЕС по Украине

Евросоюз (ЕС) не отступил от идеи продолжения войны с Россией, несмотря на поддержку лидеров Европы идеи о перемирии после переговоров Украины и США в Джидде. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«Подлинная причина их поддержки, помимо желания не ссориться с Трампом, состоит в том, что речь пока идет о перемирии, а не о мире. А в плане перемирия нет — во всяком случае, пока нет того, что Владимир Путин вежливо назвал “нюансами”», — сказал Пушков.
По его мнению, в перспективе заключения перемирия без учета ключевых вопросов, обозначенных российским лидером, Европа увидела возможность взять паузу для себя и Киева, а также продемонстрировать, что она выступает на стороне США.
11 марта прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам.