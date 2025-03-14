«Речь о перемирии, а не о мире»: Пушков рассказал о тайном замысле ЕС по Украине

«Подлинная причина их поддержки, помимо желания не ссориться с Трампом, состоит в том, что речь пока идет о перемирии, а не о мире. А в плане перемирия нет — во всяком случае, пока нет того, что Владимир Путин вежливо назвал “нюансами”», — сказал Пушков.