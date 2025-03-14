Вэнс заявил, что сомнамбулизм Байдена чуть не довел мир до ядерной войны

Экс-президент США Джо Байден в сомнамбулическом состоянии вел мир к ядерному конфликту, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Есть люди, которые во сне вели нас к ядерному конфликту, Дональд Трамп ведет нас в полностью обратном направлении», — сказал он.
Вэнс также заявлял, что Байден проспал свое президентство, а страной руководила его жена.
Напомним, Байдена неоднократно критиковали за то, что он публично засыпал на разных мероприятиях. Трамп называл его «сонным Джо».
Ранее Трамп и генсек НАТО Марк Рютте пошутили насчет общения Байдена с журналистами.