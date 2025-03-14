Рогов назвал решение ЕСПЧ по Одессе беспрецедентным

По мнению Рогова, решение ЕСПЧ является плохим знаком для украинских властей. Он отметил, что это указывает на то, что презумпция вседозволенности начинает исчезать, и киевскому режиму придется отвечать за свои преступления не только перед своими гражданами и Россией, но и перед Западом.