Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Украину виновной в трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов в Одессе, как беспрецедентное. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Суд ранее установил, что украинские власти не предприняли необходимых мер для предотвращения насилия во время протестов в 2014 году и должны были усилить безопасность и оперативно реагировать на провокации.
Рогов также подчеркнул, что этим решением ЕСПЧ прямо указал на виновных в одесской трагедии. Он описал это как уникальный случай, когда Запад юридически признает ответственность киевского режима за действия, произведенные после государственного переворота в 2014 году.
По мнению Рогова, решение ЕСПЧ является плохим знаком для украинских властей. Он отметил, что это указывает на то, что презумпция вседозволенности начинает исчезать, и киевскому режиму придется отвечать за свои преступления не только перед своими гражданами и Россией, но и перед Западом.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что признание ЕСПЧ вины Украины в событиях, произошедших в Одессе, воспринимается как шаг к здравомыслию, однако для более комплексных выводов этого одного примера недостаточно.