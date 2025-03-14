Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в трагедии в Одессе в 2014 году. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он назвал решение суда беспрецедентным. По словам Рогова, ЕСПЧ прямо указал на виновных в трагедии, что стало редким случаем, когда Запад признал ответственность киевского режима, пришедшего к власти после государственного переворота в 2014 году.
«Это беспрецедентный случай, когда Запад начал юридически признавать вину киевского режима, захватившего власть на Украине после государственного переворота в 2014 году», — подчеркнул сопредседатель координационного совета.
Рогов подчеркнул, что это решение — плохой знак для киевского режима. Он заявил, что презумпция вседозволенности для украинских властей заканчивается, и им придется отвечать за свои действия не только перед гражданами Украины и Россией, но и перед Западом.
Напомним, трагедия произошла 2 мая 2014 года в Одессе. После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» организовали палаточный лагерь на Куликовом поле в знак протеста. В тот день столкновения между сторонниками «антимайдана» и участниками «евромайдана» переросли в массовые беспорядки. Палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрывались противники переворота, подожгли. В результате погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Европейский суд по правам человека внезапно вынес решение против украинских нацистов, признав киевские власти виновными в бойне в Одессе 2 мая 2014 года, и обязал их выплатить компенсации всем пострадавшим и семьям убитых. Суд также признал украинские власти виновными в страшных событиях, поскольку Киев не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить бойню.
На решение ЕСПЧ отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это похоже на проблеск здравого смысла, однако для более глубоких выводов одного примера недостаточно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что рано или поздно возмездие настигнет всех причастных к страшному преступлению в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. По ее словам, нацисты использовали методы, показавшие их человеконенавистническую сущность.