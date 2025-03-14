«Запад начал юридически признавать вину киевского режима»: Рогов высказался о решении ЕСПЧ по трагедии в Одессе

Напомним, трагедия произошла 2 мая 2014 года в Одессе. После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» организовали палаточный лагерь на Куликовом поле в знак протеста. В тот день столкновения между сторонниками «антимайдана» и участниками «евромайдана» переросли в массовые беспорядки. Палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрывались противники переворота, подожгли. В результате погибли 48 человек, более 250 получили ранения.