Делали из гражданских «живые бомбы»: Очевидец рассказал о зверствах ВСУ на Курщине

«Они подвешивали синей изолентой взрывчатку к мирным, переодевали их в свою форму. После отправляли к нам, чтобы они к нам заходили на позиции», — рассказал боец группировки «Север» ТАСС.
Впрочем, отметил Колос, подлая схема была быстро вскрыта российскими военнослужащими. Они легко отделяли мирных от сложивших оружие боевиков ВСУ, обезвреживали боезаряд и отправляли гражданских в тыл.
Ранее стало известно, что житель Казачьей Локни в Курской области чудом остался жив после встречи с украинскими боевиками. Мужчину хотели расстрелять всего за два произнесённых слова.