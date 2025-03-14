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Делали из гражданских «живые бомбы»: Очевидец рассказал о зверствах ВСУ на Курщине

Боевики ВС Украины использовали захваченных жителей Курской области в качестве оружия против российских военных. Для этого к гражданским привязывали взрывчатку и отправляли на позиции ВС РФ, сообщил оператор БПЛА 810-й бригады морской пехоты с позывным Колос.

Источник: Life.ru

«Они подвешивали синей изолентой взрывчатку к мирным, переодевали их в свою форму. После отправляли к нам, чтобы они к нам заходили на позиции», — рассказал боец группировки «Север» ТАСС.

Впрочем, отметил Колос, подлая схема была быстро вскрыта российскими военнослужащими. Они легко отделяли мирных от сложивших оружие боевиков ВСУ, обезвреживали боезаряд и отправляли гражданских в тыл.

Ранее стало известно, что житель Казачьей Локни в Курской области чудом остался жив после встречи с украинскими боевиками. Мужчину хотели расстрелять всего за два произнесённых слова.