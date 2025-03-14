Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом вопросы территорий и другие элементы будущего урегулирования конфликта. Об этом он сообщил журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома.
Трамп отметил, что стороны обсуждают, какие территории Украина сохранит, а какие потеряет по итогам урегулирования. Он также упомянул вопросы, связанные с крупными объектами, такими как электростанции, не уточняя деталей. По всей видимости, речь шла о Запорожской АЭС.
«Это касается и электростанции. Очень большой электростанции. Кто получит электростанцию? Кто получит то или это? Это непростой процесс», — выразил уверенность американский лидер.
Глава Белого дома подчеркнул, что первый шаг к преодолению кризиса — это прекращение огня. Он также добавил, что многие детали будущего соглашения уже обсуждались, включая вопросы, связанные с НАТО. Трамп напомнил, что США не поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс, и отметил, что ответ был известен Киеву на протяжении последних 40 лет.
Трамп выразил надежду, что Россия разделяет позицию Вашингтона по этим вопросам. В противном случае, по его словам, это станет разочарованием для всего мира.
«Теперь мы посмотрим, там ли же находится и Россия. Если нет, то это будет момент, который станет очень разочаровывающим для мира», — заключил он.
Прежде глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает утраченные в ходе боевых действий территории российскими. По его словам, Украина не намерена признавать утраченные в ходе специальной военной операции РФ территории российскими даже по итогам возможных переговоров по мирному урегулирования конфликта.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия знает, как избежать компромисса по Украине, который ставил бы под угрозу судьбы простых людей. Для российской стороны приоритетом остается защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории, напомнил министр.
Дипломат подчеркнул, что западные политики, которые рассуждают об урегулировании конфликта на Украине все чаще говорят о том, что РФ придется пойти на «территориальные уступки». Лавров еще раз подчеркнул, что этого не будет.
Президент России Владимир Путин заявил, что новые территории навсегда останутся в составе РФ. Он подчеркнул, что воля людей быть с Россией является незыблемой, поэтому данный вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается.