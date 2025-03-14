Трамп раскрыл детали: США обсуждают с Украиной, какие территории потеряет страна после конфликта

Глава Белого дома подчеркнул, что первый шаг к преодолению кризиса — это прекращение огня. Он также добавил, что многие детали будущего соглашения уже обсуждались, включая вопросы, связанные с НАТО. Трамп напомнил, что США не поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс, и отметил, что ответ был известен Киеву на протяжении последних 40 лет.