Президент Беларуси Александр Лукашенко выступит в Совете Федерации России 14 марта 2025 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет Sputnik.by.
Президент России в момент встречи заявил, что Александра Лукашенко в пятницу, 14 марта, ждет довольно насыщенный день в Москве:
— У вас завтра еще насыщенный день рабочий, выступление в Совете Федерации, — обратил внимание Владимир Путин.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.
Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».
Вместе с тем Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.
Кстати, глава государства высказался о решении Макрона разместить «ядерный зонтик» над Европой: «Им бы этот “зонтик” надо над Францией не потерять».
Мы писали, что договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.