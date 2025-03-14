Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко выступит в Совете Федерации России 14 марта 2025 года

Лукашенко выступит 14 марта в Совете Федерации в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступит в Совете Федерации России 14 марта 2025 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет Sputnik.by.

Президент России в момент встречи заявил, что Александра Лукашенко в пятницу, 14 марта, ждет довольно насыщенный день в Москве:

— У вас завтра еще насыщенный день рабочий, выступление в Совете Федерации, — обратил внимание Владимир Путин.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил, является ли уловкой идея 30-дневного перемирия по Украине.

Тем временем Лукашенко назвал условия, при которых возможны переговоры по Украине: «У России большие козыри».

Вместе с тем Лукашенко заявил, что Украина не пойдет на перемирие и ждет отказа России.

Кстати, глава государства высказался о решении Макрона разместить «ядерный зонтик» над Европой: «Им бы этот “зонтик” надо над Францией не потерять».

Мы писали, что договор о гарантиях безопасности Беларуси и России вступил в силу.