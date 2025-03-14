«Трамп переиграл»: в США сделали неожиданное заявление о переговорах

«Вы не сможете переиграть Россию! Как можно переиграть человека по имени Сергей Лавров, который находится в этой среде уже почти вечность? Эти русские (Сергей Лавров и Владимир Путин. — Прим. ред.) более подготовлены, они знают больше: больше о себе, о мире, да о всем!» — выразил уверенность эксперт.