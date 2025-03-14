Лукашенко направил соболезнования из-за трагедии в Пакистане

Белорусский лидер от своего имени и от имени всех белорусов выразил глубокие соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари, премьер-министру этой страны Шахбазу Шарифу, родным и близким погибших, всему пакистанскому народу. Лукашенко назвал варварским захват пассажирского поезда в Белуджистане. И подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью узнали известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагического происшествия.