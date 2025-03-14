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Лукашенко направил соболезнования из-за трагедии в Пакистане

Лукашенко направил соболезнования президенту и народу Пакистана.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с трагедией в Пакистане, сообщила пресс-служба президента.

Белорусский лидер от своего имени и от имени всех белорусов выразил глубокие соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари, премьер-министру этой страны Шахбазу Шарифу, родным и близким погибших, всему пакистанскому народу. Лукашенко назвал варварским захват пассажирского поезда в Белуджистане. И подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью узнали известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагического происшествия.

— Решительно осуждаем экстремизм в любых проявлениях, — заявил он.

При этом Лукашенко с уверенностью заявил, что Пакистану, находящемуся десятилетиями на острие борьбы с терроризмом, удастся справиться с этим вызовом. Глава республики указал, что не может быть оправданий бесчеловечным преступлениям против женщин, детей и иных мирных граждан.

— Уверен, что виновные в организации и осуществлении этого жуткого теракта понесут заслуженное наказание, — прокомментировал президент.