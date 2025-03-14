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Президент Беларуси выступит на заседании Совета Федерации

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации в пятницу, следует из анонса, размещенного на сайте верхней палаты парламента.

Источник: Sputnik.by

Глава республики находится в России с официальным визитом. Он прибыл в Москву накануне, 13 марта.

Президент провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день, в том числе выступление в Совете Федерации.

Белорусский лидер подтвердил, что получил приглашение выступить перед сенаторами от спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Заседание Совета Федерации в пятницу будет 86-е по счету заседание. Планируется, что на нем парламентарии рассмотрят ряд вопросов, среди которых — федеральный закон по ратификации соглашения между Правительствами России и Беларуси об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений и внесении изменений в соглашение об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений от 25 апреля 2024 года.

Визит белорусского лидера в Москву стал первой зарубежной поездкой победы на президентских выборах 26 января 2025 года.