Президент Беларуси выступит на заседании Совета Федерации

Глава республики находится в России с официальным визитом. Он прибыл в Москву накануне, 13 марта.
Президент провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день, в том числе выступление в Совете Федерации.
Белорусский лидер подтвердил, что получил приглашение выступить перед сенаторами от спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Заседание Совета Федерации в пятницу будет 86-е по счету заседание. Планируется, что на нем парламентарии рассмотрят ряд вопросов, среди которых — федеральный закон по ратификации соглашения между Правительствами России и Беларуси об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений и внесении изменений в соглашение об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений от 25 апреля 2024 года.
Визит белорусского лидера в Москву стал первой зарубежной поездкой победы на президентских выборах 26 января 2025 года.