Президент Беларуси выступит на заседании Совета Федерации

Заседание Совета Федерации в пятницу будет 86-е по счету заседание. Планируется, что на нем парламентарии рассмотрят ряд вопросов, среди которых — федеральный закон по ратификации соглашения между Правительствами России и Беларуси об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений и внесении изменений в соглашение об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений от 25 апреля 2024 года.