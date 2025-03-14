Глава города Александр Скрябин поручил до 1 мая привести в порядок транспортные магистрали

С начала года устранены дефекты асфальтобетонного покрытия на общей площади — 7 650 кв.м, в том числе:
— литой асфальтобетонной смесью на 325 объектах, площадью — 6 236 кв. м;
— традиционной асфальтобетонной смесью на 7 объектах, площадью — 1 414 кв.м.
Для оперативного реагирования на устранение разрушений асфальтобетонных покрытий на улично-дорожной сети города в МКУ «ДИСОТИ» с 7 марта начала работать горячая линия: 8−991−084−35−38.
Выполнение работ по устранению дефектов дорожных покрытий на улично-дорожной сети города ведется в круглогодичном режиме с применением технологий, характерных для конкретного сезонного периода времени и соответствующих погодных условий.
В осенне-зимний период времени, характеризующийся неустойчивыми погодными явлениями, отрицательными температурами воздуха, частыми переходами через температурный «ноль», значительным количеством атмосферных осадков, переувлажненным основанием дорог, для работ по текущему ремонту дорог применяется литая асфальтобетонная смесь, позволяющая производить ремонт в указанных погодных условиях.
— Сейчас, с наступлением устойчивых положительных температур, применяются более эффективные технологии ремонта, традиционные горячие асфальтобетонные смеси, что позволяет увеличить суточную производительность и улучшить качество ремонта, — отметил заместитель главы Администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.