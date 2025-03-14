Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса встретился с Председателем Госдумы РФ

Мы взаимодействуем с парламентами 69 стран. И только в случае с Государственной Думой Российской Федерации мы создали не только группу межпарламентской дружбы, но и по вашей инициативе межпарламентскую комиссию высокого уровня. Это еще раз подчеркивает особенность и значимость наших отношений, и мы возлагаем большие надежды на эффективную работу созданной комиссии.