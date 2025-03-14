Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса встретился с Председателем Госдумы РФ

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и межпарламентское взаимодействие, обменявшись мнениями по проведению межпарламентских форумов, межпартийного и межфракционного диалога.
Председатель Госдумы РФ отметил наблюдаемую в последние годы устойчивую позитивную тенденцию в расширении и укреплении отношений между двумя государствами, а также плодотворное сотрудничество в разных сферах.
Динамику отношений России и Узбекистана задают президенты. Нам, со своей стороны, надо соответствовать и делать все, чтобы в рамках парламентского измерения мы вносили свой вклад в развитие отношений в интересах наших стран. И делали это на принципах взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.
В свою очередь Нуриддин Исмоилов отметил, что, парламентские контакты с Российской Федерацией носят регулярный характер и являются важной частью двухсторонних и многосторонних политических отношений.
Мы взаимодействуем с парламентами 69 стран. И только в случае с Государственной Думой Российской Федерации мы создали не только группу межпарламентской дружбы, но и по вашей инициативе межпарламентскую комиссию высокого уровня. Это еще раз подчеркивает особенность и значимость наших отношений, и мы возлагаем большие надежды на эффективную работу созданной комиссии.
Говоря о приоритетных направлениях взаимодействия, Володин выделил расширение торгово-экономических связей, отметив, что Россия занимает второе место среди торговых партнеров Узбекистана.
В течение прошлого года товарооборот вырос более чем на 5% и составил порядка 10,2 млрд долларов. Безусловно, это хороший показатель. Важно, чтобы мы создавали законодательное поле для развития отношений в сфере бизнеса и гуманитарных связей.
В фокусе внимания также находилось предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мы видим, как пытаются переписать историю. Если бы не многонациональный советский народ, не было бы Победы. Мы обязаны сделать все для того, чтобы память жила, передавалась из поколения в поколение.
Он рассказал, что делегация Госдумы ранее посетила Парк Победы в Ташкенте, где возложила цветы к монументу «Ода стойкости». Володин выразил слова благодарности руководству страны за то, что память о воинах, о том времени бережно хранится, и за заботу о ветеранах.