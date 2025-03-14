Делегация правительства Хабаровского края отправилась в КНР

Делегация Хабаровского края, которую возглавляет и. о. первого заместителя председателя правительства края Сергей Абрамов, по поручению губернатора Дмитрия Демешина посетила провинцию Хэйлунцзян для укрепления российско-китайских связей. В рамках визита обсудили подготовку к 30-летию побратимства между регионом и провинцией, а также участие в Российско-Китайском форуме (16+), который пройдет в Хабаровске в мае, сообщает ИА AmurMedia.