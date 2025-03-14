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Делегация правительства Хабаровского края отправилась в КНР

Ее возглавил и.о. первого заместителя председателя правительства края Сергей Абрамов.

Источник: Минэкономразвития Хабаровского края

Делегация Хабаровского края, которую возглавляет и. о. первого заместителя председателя правительства края Сергей Абрамов, по поручению губернатора Дмитрия Демешина посетила провинцию Хэйлунцзян для укрепления российско-китайских связей. В рамках визита обсудили подготовку к 30-летию побратимства между регионом и провинцией, а также участие в Российско-Китайском форуме (16+), который пройдет в Хабаровске в мае, сообщает ИА AmurMedia.

В Харбине прошли переговоры с руководством провинции, представителями бизнеса и науки. Стороны договорились об обмене делегациями для участия в различных мероприятиях, включая телемост, регату и фестиваль кухонь. Также планируется проведение недели китайского кино в Хабаровском крае.

Представители Хабаровского края обсудили развитие деловых контактов с китайскими предпринимателями и возможности сотрудничества в образовательной сфере с Харбинским политехническим университетом.

Генеральный консул РФ в Харбине выразил готовность поддерживать взаимодействие Хабаровского края с китайскими партнерами. Работа делегации в Китае продолжается, запланированы встречи в Пекине.