Делегация правительства Хабаровского края отправилась в КНР

Делегация Хабаровского края, которую возглавляет и. о. первого заместителя председателя правительства края Сергей Абрамов, по поручению губернатора Дмитрия Демешина посетила провинцию Хэйлунцзян для укрепления российско-китайских связей. В рамках визита обсудили подготовку к 30-летию побратимства между регионом и провинцией, а также участие в Российско-Китайском форуме (16+), который пройдет в Хабаровске в мае, сообщает ИА AmurMedia.
В Харбине прошли переговоры с руководством провинции, представителями бизнеса и науки. Стороны договорились об обмене делегациями для участия в различных мероприятиях, включая телемост, регату и фестиваль кухонь. Также планируется проведение недели китайского кино в Хабаровском крае.
Представители Хабаровского края обсудили развитие деловых контактов с китайскими предпринимателями и возможности сотрудничества в образовательной сфере с Харбинским политехническим университетом.
Генеральный консул РФ в Харбине выразил готовность поддерживать взаимодействие Хабаровского края с китайскими партнерами. Работа делегации в Китае продолжается, запланированы встречи в Пекине.