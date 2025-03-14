Вэнс заявил, что за Байдена страной управляла его жена, пока тот спал

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — пообещал Вэнс (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, это привело страну к «катастрофической» ситуации в экономике, в частности, к дефициту в торговле, который достигает триллиона долларов. В связи с этим новый президент США Дональд Трамп намерен сменить бывший курс.
«Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которое продавало американских работников и разрушало экономическую силу США», — сказал вице-президент.
Во время предвыборной гонки после неудачного выступления на дебатах в июне 2024 года Байден объяснил свой провал усталостью и тем, что «чуть не уснул на сцене».
В августе 2021 года в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом Байден неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами и опущенной головой.