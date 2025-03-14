Глава Екатеринбурга подтвердил новость о компромиссе по Березовой роще в Академическом

Вчера председатель совета ТОС «Академический» Денис Каракоз первый объявил о найденном с администрацией города компромиссе. По его словам, хотя под застройку и отдадут 4 га, по факту же девелопер вырубит только 2 га деревьев, так как в его пользовании уже будет участок снесенного института, где деревья и так не растут.