Обломки беспилотника упали на здание в Москве. Военная операция, день 1115-й

08:44 Российские бойцы уничтожили взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся в ДНР в районе города Красноармейска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По словам источника агентства, украинское формирование лишь недавно прибыло в эту местность из Курской области.
08:36 Об отражении атаки беспилотников над Подмосковьем сообщил губернатор Андрей Воробьев. Пострадавших нет. Два дрона были сбиты над Балашихой: обломки одного упали на строительную площадку в мкр. Измайлово, еще один БПЛА уничтожен там же над микрорайоном. Железнодорожный. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает.
08:29 Ночью в Туапсе (Краснодарский край) украинские беспилотники атаковали нефтекомплекс, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. От падения обломков загорелся резервуар с бензином, площадь пожара — больше тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
08:21 Обломки сбитого беспилотника упали на расселенный дом на улице Лестева в Москве, сообщает Baza. По предварительным данным, пострадавших нет.
08:15 В ночь на 14 марта временные ограничения полетов в целях безопасности объявлялись в аэропортах Саратова, Сочи, Калуги и московского Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. К настоящему времени они сняты.
08:10 Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. В оперативных службах ТАСС уточнили, что в результате падения обломков в жилом доме в Резервном проезде поврежден козырек кровли. О пострадавших информации нет.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1115-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.