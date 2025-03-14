Обломки беспилотника упали на здание в Москве. Военная операция, день 1115-й

08:36 Об отражении атаки беспилотников над Подмосковьем сообщил губернатор Андрей Воробьев. Пострадавших нет. Два дрона были сбиты над Балашихой: обломки одного упали на строительную площадку в мкр. Измайлово, еще один БПЛА уничтожен там же над микрорайоном. Железнодорожный. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает.