Путин пока не планирует встречаться с новым послом РФ в США

Указ о назначении Александра Дарчиева послом РФ с США Владимир Путин подписал 6 марта. Американская сторона передала ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом 27 февраля. Тогда же сообщалось о его скором отъезде в США. Однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Дарчиев только собирается отбыть в США. Точная дата не уточнялась.