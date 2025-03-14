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Путин пока не планирует встречаться с новым послом РФ в США

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с новым послом РФ в США Александром Дарчиевым. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Пока нет», — сказал пресс-секретарь президента в ответ на соответствующий вопрос.

Указ о назначении Александра Дарчиева послом РФ с США Владимир Путин подписал 6 марта. Американская сторона передала ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом 27 февраля. Тогда же сообщалось о его скором отъезде в США. Однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Дарчиев только собирается отбыть в США. Точная дата не уточнялась.

Сейчас должность посла США в России занимает Линн Трейси. По данным «Ъ», в ближайшее время ее может сменить Ричард Норланд, который возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане, общий срок его дипломатической службы — 35 лет.