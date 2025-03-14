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Одну из парижских улиц назвали в честь Самарканда

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Одну из улиц Парижа назвали в честь Самарканда, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева во Францию состоялась встреча с мэром Парижа Анн Идальго.

Глава республики поздравил мэра столицы Франции с успешным проведением летних Олимпийских и Паралимпийских игр.

В свою очередь Анн Идальго выразила признательность лидеру Узбекистана за содействие в обеспечении общественной безопасности в период олимпийских мероприятий.

Стороны с удовлетворением отметили итоги нынешнего визита президента РУз, в ходе которого многоплановые отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства.

Предметом обсуждения стали вопросы активизации практического взаимодействия и обменов между Ташкентом и Парижем на основе принятого соглашения.

Речь шла об обмене опытом в сфере городского планирования, создания «зеленых» зон, развития общественного транспорта, цифровизации, а также модернизации и устойчивой эксплуатации городских коммуникаций.

Кроме того, рассмотрены вопросы взаимного проведения выставок, дней культуры и искусства, туристических гастрономических фестивалей.

В завершение встречи состоялась официальная церемония присвоения одной из улиц Парижа имени Самарканда.

говорится в сообщении

Шавкат Мирзиёев и Анн Идальго также подписали совместный документ о пребывании президента Узбекистана в Париже в качестве почетного гостя. Эту памятную грамоту выставят в музейном фонде мэрии.

На этом государственный визит главы РУз во Францию завершился.

В международном аэропорту «Орли» Шавката Мирзиёева проводили министр спорта и молодежи Франции Мари Барсак и другие официальные лица.