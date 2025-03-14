Одну из парижских улиц назвали в честь Самарканда

В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева во Францию состоялась встреча с мэром Парижа Анн Идальго.
Глава республики поздравил мэра столицы Франции с успешным проведением летних Олимпийских и Паралимпийских игр.
В свою очередь Анн Идальго выразила признательность лидеру Узбекистана за содействие в обеспечении общественной безопасности в период олимпийских мероприятий.
Стороны с удовлетворением отметили итоги нынешнего визита президента РУз, в ходе которого многоплановые отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства.
Предметом обсуждения стали вопросы активизации практического взаимодействия и обменов между Ташкентом и Парижем на основе принятого соглашения.
Речь шла об обмене опытом в сфере городского планирования, создания «зеленых» зон, развития общественного транспорта, цифровизации, а также модернизации и устойчивой эксплуатации городских коммуникаций.
Кроме того, рассмотрены вопросы взаимного проведения выставок, дней культуры и искусства, туристических гастрономических фестивалей.
В завершение встречи состоялась официальная церемония присвоения одной из улиц Парижа имени Самарканда.
Шавкат Мирзиёев и Анн Идальго также подписали совместный документ о пребывании президента Узбекистана в Париже в качестве почетного гостя. Эту памятную грамоту выставят в музейном фонде мэрии.
На этом государственный визит главы РУз во Францию завершился.
В международном аэропорту «Орли» Шавката Мирзиёева проводили министр спорта и молодежи Франции Мари Барсак и другие официальные лица.