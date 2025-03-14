Euractiv: ЕС предложил создать фонд для Киева, чтобы избежать вето Венгрии

В проекте предложения говорится, что «в 2025 году страны могли бы поставить Украине военную помощь, которая составила бы, предварительно, не менее €20 млрд, и потенциально достигла бы €40 млрд в зависимости от потребностей Украины». В качестве первого шага предлагается выделить €5 млрд на 2 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов.