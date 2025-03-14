Politico: ЕС готовит масштабный проект возрождения военной промышленности

4 марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила лидерам ЕС план перевооружения сообщества с бюджетом в €800 млрд. Предложение ЕК подразумевает заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. Еврокомиссия займет эти деньги на рынках капитала, а затем даст их взаймы государствам при условии, что они совместно закупят оружие в Европе. Эти средства пойдут на производство систем ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, ЕК предложила странам повысить расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия.