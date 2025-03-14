Politico: ЕС готовит масштабный проект возрождения военной промышленности

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. ЕС намерен запустить масштабный проект по наращиванию инвестиций в ВПК и увеличению объемов военного производства, нацеленный на поддержку Украины и сдерживание России на фоне стремления США свести к минимуму свою роль в обеспечении европейской безопасности. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект Белой книги по обороне.
Документ был подготовлен еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом и шефом европейской дипломатии Каей Каллас и должен быть представлен лидерам ЕС на следующей неделе. «Возрождение европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода времени», — говорится в его тексте. В частности, ключевые элементы новой оборонной политики ЕС предусматривают стимулирование производства вооружений странами сообщества и «близкими по духу компаниями из третьих стран», а также совместные закупки оружия и упрощение финансирования оборонных проектов.
Так, в документе указывается, что восстановление европейского ВПК подразумевает, что ЕС должен «рассмотреть возможность» закупок в приоритетном порядке произведенной внутри сообщества оборонной продукции. Также предлагается организовать «совместные закупки» вооружений странами сообщества, чтобы бороться с фрагментацией рынка в Европе, при этом Еврокомиссия играла бы роль «центрального закупочного органа».
В целом в документе обозначено семь ключевых направлений инвестирования, среди которых — противовоздушная и противоракетная оборона, производство артиллерийских систем, боеприпасов и ракет, конструирование БПЛА, развитие военной мобильности, внедрение высоких технологий в оборону, а также защита критической инфраструктуры.
Курс на помощь Украине и сдерживание РФ
Согласно документу Россия «представляет собой экзистенциальную угрозу» для ЕС, а потому блок намерен продолжать политику, направленную на сдерживание Москвы, даже после достижения мира на Украине. При этом в данный момент ключевой задачей Брюсселя остается продолжение поддержки Киева. «Без значительных дополнительных военных ресурсов, особенно теперь, когда США приостановили свою помощь, Украина не сможет вести переговоры о справедливом и прочном мире с позиции силы», — констатируется в тексте.
Также отмечается, что Европа «не может воспринимать гарантии безопасности со стороны США как должное и ей необходимо существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО», особенно теперь, когда Вашингтон «пересматривает свой подход» к трансатлантическому партнерству. На этом фоне проект нацелен на «более тесную координацию» стран ЕС с Брюсселем в вопросах оборонной политики в свете «радикально изменившегося стратегического контекста».
В Белой книге также изложен ряд ключевых мер по оказанию помощи Киеву, включая поставку 1,5 млн артиллерийских снарядов и систем ПВО, продолжение обучения украинских военнослужащих странами ЕС, организацию закупок продукции украинского ВПК, а также курс на подключение Украины к схемам военного финансирования Евросоюза и расширение коридоров военной мобильности блока с целью охвата территории этой страны.
Перевооружение ЕС
4 марта председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложила лидерам ЕС план перевооружения сообщества с бюджетом в €800 млрд. Предложение ЕК подразумевает заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. Еврокомиссия займет эти деньги на рынках капитала, а затем даст их взаймы государствам при условии, что они совместно закупят оружие в Европе. Эти средства пойдут на производство систем ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, ЕК предложила странам повысить расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать €650 млрд на производство оружия.