Юрий Слюсарь: Перед жилищно-коммунальным комплексом стоят масштабные задачи

В преддверии профессионального праздника, который отмечается 16 марта, глава донского региона адресовал слова благодарности всем представителям коммунальной отрасли и сферы услуг. Врио губернатора Ростовской области поблагодарил работников ЖКХ и сферы бытовых услуг за ежедневный труд, который порой незаметен, но жизненно важен для каждого, и пожелал крепкого здоровья и благополучия.
«Перед жилищно-коммунальным комплексом сегодня стоят масштабные задачи: модернизация инфраструктуры, повышение стандартов обслуживания, реализация проектов благоустройства и решение экологических вопросов. Уверен, что ваши профессионализм, ответственность и слаженная работа позволят успешно воплотить в жизнь все намеченные инициативы», — отметил Юрий Слюсарь.
Ранее глава донского региона заявил, что в этом году начнется ремонт водовода в Волгодонске.