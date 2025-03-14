Юрий Слюсарь: Перед жилищно-коммунальным комплексом стоят масштабные задачи

В преддверии профессионального праздника, который отмечается 16 марта, глава донского региона адресовал слова благодарности всем представителям коммунальной отрасли и сферы услуг. Врио губернатора Ростовской области поблагодарил работников ЖКХ и сферы бытовых услуг за ежедневный труд, который порой незаметен, но жизненно важен для каждого, и пожелал крепкого здоровья и благополучия.