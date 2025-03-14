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Юрий Слюсарь: Перед жилищно-коммунальным комплексом стоят масштабные задачи

Ростовская область, 14 марта 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что перед жилищно-коммунальным комплексом области стоят масштабные задачи. Об этом сообщается на сайте Правительства Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

В преддверии профессионального праздника, который отмечается 16 марта, глава донского региона адресовал слова благодарности всем представителям коммунальной отрасли и сферы услуг. Врио губернатора Ростовской области поблагодарил работников ЖКХ и сферы бытовых услуг за ежедневный труд, который порой незаметен, но жизненно важен для каждого, и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

«Перед жилищно-коммунальным комплексом сегодня стоят масштабные задачи: модернизация инфраструктуры, повышение стандартов обслуживания, реализация проектов благоустройства и решение экологических вопросов. Уверен, что ваши профессионализм, ответственность и слаженная работа позволят успешно воплотить в жизнь все намеченные инициативы», — отметил Юрий Слюсарь.

Ранее глава донского региона заявил, что в этом году начнется ремонт водовода в Волгодонске.