Жога провел совещание по вопросу подготовки регионов УрФО к весенним паводкам

На совещании Жога напомнил, что в апреле 2024 года существенно вырос сброс вод с трех водохранилищ Казахстана, что привело к повышению уровня воды в реках Тобол, Ишим, Иртыш и Уй. А в целом в прошлом году были затоплены более 4 тысяч жилых и 5 тысяч дачных домов в 59 муниципалитетах.