Жога провел совещание по вопросу подготовки регионов УрФО к весенним паводкам

На совещании Жога напомнил, что в апреле 2024 года существенно вырос сброс вод с трех водохранилищ Казахстана, что привело к повышению уровня воды в реках Тобол, Ишим, Иртыш и Уй. А в целом в прошлом году были затоплены более 4 тысяч жилых и 5 тысяч дачных домов в 59 муниципалитетах.
«Необходимо выстроить эффективное взаимодействие с казахстанскими коллегами по вопросам регулирования объемов сброса воды из водохранилищ. Прошу держать меня в курсе этой работы и доложить по ее результатам», — заявил полпред.
Он также добавил, что необходимо провести инвентаризацию и оценку надежности всех гидротехнических сооружений.
Кроме того, Артем Жога отметил, что необходимо быть готовыми и к самым негативным сценариям, которые могут быть связаны с природными пожарами. Он подчеркнул, что по итогам 2024 года ощутимо сократился ущерб от возгораний в лесах, составив 900 млн рублей.
УралПолитRu ранее сообщал, что весенний паводок угрожает населенным пунктам Свердловской, Курганской и Тюменской областей. В целом подтопления могут случиться в 25 регионах России.