Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жога провел совещание по вопросу подготовки регионов УрФО к весенним паводкам

УРФО, 14 марта, УралПолит.Ru. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел совещание с регионами, посвященное подготовке к весенним паводкам и пожароопасному периоду. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

На совещании Жога напомнил, что в апреле 2024 года существенно вырос сброс вод с трех водохранилищ Казахстана, что привело к повышению уровня воды в реках Тобол, Ишим, Иртыш и Уй. А в целом в прошлом году были затоплены более 4 тысяч жилых и 5 тысяч дачных домов в 59 муниципалитетах.

«Необходимо выстроить эффективное взаимодействие с казахстанскими коллегами по вопросам регулирования объемов сброса воды из водохранилищ. Прошу держать меня в курсе этой работы и доложить по ее результатам», — заявил полпред.

Он также добавил, что необходимо провести инвентаризацию и оценку надежности всех гидротехнических сооружений.

Кроме того, Артем Жога отметил, что необходимо быть готовыми и к самым негативным сценариям, которые могут быть связаны с природными пожарами. Он подчеркнул, что по итогам 2024 года ощутимо сократился ущерб от возгораний в лесах, составив 900 млн рублей.

УралПолитRu ранее сообщал, что весенний паводок угрожает населенным пунктам Свердловской, Курганской и Тюменской областей. В целом подтопления могут случиться в 25 регионах России.