Украина собралась конфисковать все активы «Беларуськалия»

В Минюсте Украины мотивировали данное решение тем, что компания взаимодействует с предприятиями военно-промышленного комплекса РФ и администрациями республик Донбасса. Кроме того, оно якобы предоставляло транспорт для перевозки украинских детей на территорию Беларуси.