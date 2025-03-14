Украина собралась конфисковать все активы «Беларуськалия»

Минюст подал иск о применении к Открытому акционерному обществу «Белорусский» санкций. (…) К взысканию в доход государства заявлены активы, принадлежащие подсанкционному лицу: корпоративные права, средства, железнодорожные вагоны, калийные удобрения.
В Минюсте Украины мотивировали данное решение тем, что компания взаимодействует с предприятиями военно-промышленного комплекса РФ и администрациями республик Донбасса. Кроме того, оно якобы предоставляло транспорт для перевозки украинских детей на территорию Беларуси.
Ранее украинские власти после начала СВО не единожды арестовывали вагоны с белорусскими удобрениями. Кроме того, корпоративных прав были лишены два белорусских предприятия — «Автомаз Украина» и ООО Торговый Дом «МАЗ — Украина».