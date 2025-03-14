Леонид Слуцкий поддержал инициативы отделения ЛДПР в Тольятти

Леонид Слуцкий во время визита в Тольятти посетил производство беспилотников компании «Транспорт будущего». «Фактически в России создана новая отрасль. Это сложный и многогранный процесс, который требует не только технологических инноваций, но и разработки соответствующей законодательной базы. Председатель ЛДПР выслушал наши пожелания. Уверен, что они станут частью законотворческого процесса. ЛДПР также запустила проект “Лаборатория дронов”, который показывает, что партия активно поддерживает развитие технологий, которые могут иметь как гражданское, так и военное применение. Использование дронов-камикадзе “Жириновский” на фронте также подчеркивает важность интеграции новых технологий в современные военные стратегии», —рассказал депутат.