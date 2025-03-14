Песков назвал ключевые задачи нового посла России в США

Ранее дипломат возглавил российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле. Встреча, состоявшаяся в феврале 2025 года, стала первой с начала военной операции на Украине. Одним из ее итогов стало соглашение о восстановлении численности дипмиссий двух стран.