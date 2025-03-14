Спикер Шевцов: мы должны защитить граждан от бездомных животных

— В этом году на содержание и отлов безнадзорных животных в крае выделено 156 млн рублей, идёт небольшое увеличение — в 2024 это было 127 млн рублей, — говорит заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Дмитрий Калугин. — Сейчас в крае работают 11 приютов и 7 пунктов содержания, с прошлого года число мест в них выросло на тысячу, и данная работа будет продолжена, в этом году запланирована покупка 440 дополнительных вольеров. Если сейчас перестать выпускать на свободу маленьких и неагрессивных собак, то проблема будет только расти, из приютов их разбирают слабо. Сравните: за прошлый год отловлено 4779 особей, новых владельцев получили всего 350 собак.