Спикер Шевцов: мы должны защитить граждан от бездомных животных

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края большинством голосов поддержали федеральный законопроект, меняющий действующие правила обращения с бездомными и безнадзорными животными, подготовленный их коллегами из Госдумы России. Существующая сейчас система не справляется с обеспечением безопасности людей, несмотря на увеличение финансирования, и её надо пересмотреть, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В Хабаровском крае в последнее время зарегистрировано несколько резонансных случаев нападения безнадзорных животных на людей, погибли люди и пострадали дети, — отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края региона Николай Шевцов. — Наша цель: усилить защиту жизни и здоровья граждан от этой угрозы.
Предлагаемые депутатами Госдумы изменения предоставят субъектам Российской Федерации самостоятельно решать то, как и сколько будут содержаться в приютах и питомниках животные без владельцев. По действующим сейчас правилам собаки выше 35 см в холке или агрессивные остаются в вольерах пожизненно, и их питание и уход за животными обходятся налогоплательщикам всё дороже.
— В этом году на содержание и отлов безнадзорных животных в крае выделено 156 млн рублей, идёт небольшое увеличение — в 2024 это было 127 млн рублей, — говорит заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Дмитрий Калугин. — Сейчас в крае работают 11 приютов и 7 пунктов содержания, с прошлого года число мест в них выросло на тысячу, и данная работа будет продолжена, в этом году запланирована покупка 440 дополнительных вольеров. Если сейчас перестать выпускать на свободу маленьких и неагрессивных собак, то проблема будет только расти, из приютов их разбирают слабо. Сравните: за прошлый год отловлено 4779 особей, новых владельцев получили всего 350 собак.
Возврат стерилизованных и чипированных бездомных животных на волю не снимает риска нападения четвероногих на людей. Более того, учёные фиксируют факты одичания псов, несколько стай их живут на особо охраняемых природных территориях и уже поколениями не знают, как это — жить рядом с человеком.
— Они словно настоящие волки охотятся на копытных, разрывают их на части, весной едят детёнышей лесных зверей и птиц, и эти случаи далеко не единичные, — рассказывал ИА «ХКС» заместитель директора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин. — Лично я за разные подходы к решению проблемы безнадзорных псов. Да, когда домашняя собака вдруг оказалась на улице из-за переезда или смерти хозяина, приют для неё станет спасением. Но в случае с агрессивными, одичавшими псами, как мне видится, единственным выходом была бы ликвидация особей, для чего требуются поправки в законодательство.
Как прокомментировали решение поддержать федеральный законопроект в Хабаровской Закдуме, когда документ в парламенте России пройдёт первое чтение, депутаты подготовят собственные предложения для поправок с учётом собранных мнений.
Надо учесть особенности края, бюджетные возможности, практику, количество собак и другие факторы. В то же время законопроект даёт возможность каждому желающему приютить бесхозяйного животного, подарить ему свою заботу и внимание, став его законным владельцем. Напомним, депутаты Государственной Думы планируют рассмотреть законопроект в первом чтении 18 марта.