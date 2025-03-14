Глава дептранса назвал способ решения проблем пробок в Самаре

«Наша позиция, что улично-дорожная сеть предназначена для того, чтобы по ней транспорт ходил, а не для того, чтобы на ней транспорт отстаивался. Где-то транспорт просто не может проехать, потому что на улице стоит машина. Но если поставить на обсуждение вопрос о том, чтобы условно с ул. Льва Толстого убрать все припаркованные машины, то часть населения согласится, а часть скажет “нет”. В Куйбышевском районе готовится к реализации прекрасный проект комплексного развития территории на ул. Белорусской. Предполагается строительство нового микрорайона. Но мы сталкиваемся с инфраструктурным ограничением — пропускной способностью ул. Белорусской. Стремительно развивающийся Волгарь вливается в ул. Народную. Еще одна проблемная улица — Обувная, и светофор, режим работы которого постоянно корректируется, чтобы пропускная способность дорог увеличилась. Но все, что мы могли сделать, мы уже сделали. Следующий шаг — это расширение улиц, строительство нового мостового перехода. Тогда ситуация улучшится кардинально».