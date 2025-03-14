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Жителя Иркутска приговорили к 14 годам за съемку военных объектов

Жителя Иркутска признали виновным в государственной измене и пропаганде терроризма. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Источник: AP 2024

Как следует из материалов дела, которое выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Иркутской области, некоторое время назад 53-летний мужчина, являясь приверженцем идеологии проукраинской террористической организации «Легион “Свобода России”» (запрещена в РФ), установил контакт с ее представителями, а потом и вступил в нее.

После вступления в террористическую организацию, осужденный начал выполнять задания кураторов. Он собирал и передавал сведения о расположении стратегических объектов Минобороны, военкоматов и воинских частей: фотографировал их, составлял схемы расположения с указанием камер видеонаблюдения, входов, выходов и иных характеристик.

Также мужчина всячески пропагандировал террористическую организацию и убеждал вступать в нее своих знакомых и близких родственников.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет, на срок 2 года и ограничением свободы на 1 год», — сообщили в суде.