Жителя Иркутска приговорили к 14 годам за съемку военных объектов

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет, на срок 2 года и ограничением свободы на 1 год», — сообщили в суде.