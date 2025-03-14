Михаил Котюков поручил разработать план по развитию аэропорта Хатанги

Визит глава региона начал с посещения социальных объектов Хатанги.
В сельском поселении Михаил Котюков побывал в детской школе искусств, культурно-досуговом комплексе и Таймырской районной больнице, а также проверил работу котельной № 1, на которую жаловались местные жители. Во время поездки губернатор обсудил с коллегами реализацию плана мероприятий к 400-летию Хатанги.
Отдельно чиновники рассмотрели вопрос ремонта многоквартирных домов в сельском поселении, выяснилось, что часть жилья планируется обновить к юбилею. Руководитель региона поручил разработать программу ремонта жилого фонда Хатанги до 2035 года.
«В плане подготовки к празднованию 400-летия Хатанги необходимо определить те приоритетные задачи, которые станут основой для последующего развития населенного пункта. Эти направления должны касаться не только социальной инфраструктуры, но и экономической составляющей. Считаю важным разработать понятные планы развития, в том числе местного аэропорта и морского порта. На данный момент идет реализация первого этапа проекта по развитию Северного морского пути, от Мурманска фактически до Енисея, но проработка восточной части тоже ведется», — отметил Михаил Котюков.
К примеру, ремонт аэропорта в Хатанге начнется уже в текущем году. Деньги на обновление перрона выделили из федерального бюджета. После модернизации аэропорт сможет принимать дополнительные типы воздушных судов.
Напомним, что в прошлом году сельскому поселению на севере Красноярского края выбрали нового главу. Руководящую должность доверили Андрею Гашеву. Работу в Хатанге он намеревался выстраивать на взаимодействии с органами районной и краевой власти.