Михаил Котюков поручил разработать план по развитию аэропорта Хатанги

«В плане подготовки к празднованию 400-летия Хатанги необходимо определить те приоритетные задачи, которые станут основой для последующего развития населенного пункта. Эти направления должны касаться не только социальной инфраструктуры, но и экономической составляющей. Считаю важным разработать понятные планы развития, в том числе местного аэропорта и морского порта. На данный момент идет реализация первого этапа проекта по развитию Северного морского пути, от Мурманска фактически до Енисея, но проработка восточной части тоже ведется», — отметил Михаил Котюков.