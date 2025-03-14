Аксенов заявил об уникальном рекорде Крыма

«Достижения есть, но предстоит решить еще много вопросов. Если смотреть по количеству мероприятий, строек и так далее, мы, наверное, превзошли все годы независимости (Украины) и даже часть периода Советского Союза. Теперь стоит вопрос качества этих мероприятий», — сказал Аксенов журналистам.