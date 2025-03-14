В УрФО назначили начальника департамента по вопросам внутренней политики

Конев окончил Сибирскую государственную геодезическую академию. С 2010 года работал в управлении архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа в Кемеровской области. С 2012 по 2015 год трудился в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. С 2017 по 2018 год занимал пост зампредседателя экспертного совета Стратегического партнерства по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа.