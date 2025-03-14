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Юридически точные и содержательно выверенные. Зампредседателя КС об обновленных нормах Конституции

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда народ проголосовал за изменения, то мы получили большой кредит общественного доверия, который должны оправдать, заявила журналистам заместитель председателя Конституционного Суда Наталья Карпович во время круглого стола, посвященного Дню Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Юридическое сообщество, которое непосредственно принимало участие в подготовке проекта Конституции, приложило все возможные усилия для того, чтобы нормы Основного Закона были юридически точными и содержательно выверенными, — сказала Наталья Карпович. — Сегодня мы обсуждаем, как реализуются нормы Конституции в правоприменительной практике, нашем нормотворчестве, как на основе Конституции реализуются основополагающие ценности, как они претворяются в жизнь. Кроме того, в каком направлении необходимо направить наши усилия, чтобы наше законодательство в полной мере обеспечивало реализацию этих ценностей, а также было востребовано нашим обществом, реальным инструментом обеспечения прав и свобод граждан».

Заместитель председателя Конституционного Суда отметила, что в подготовке изменений в Конституцию приняло участие большое количество граждан. «Это представители научной сферы, общественных организаций, различные специалисты и практические работники. В этой работе мы определили те задачи, которые должны были быть решены при подготовке изменений в Конституцию. Заново переосмыслили те важнейшие цели и ценности, к которым идет наше общество, которые должны быть защищены нормами Основного Закона», — добавила она.

«Эта работа объединила всех нас, наше общество в целом. И когда народ проголосовал за изменения, то мы получили большой кредит общественного доверия, который должны оправдать, — уверена Наталья Карпович. — На основе конституционных норм состоялись такие важнейшие события, как выборы высших конституционных органов власти. Также действует в конституционном статусе наш высший представительный орган народовластия ВНС, который уже принял важнейшие документы в сфере национальной безопасности. Тем самым определив наши приоритеты и направления деятельности по предотвращению возможных негативных последствий влияния каких-то факторов на жизнь нашего общества и государства».

Наталья Карпович акцентировала внимание, что и дальше планируется внедрять в практическую жизнь все конституционные положения. «На основе одной Конституции в настоящее время защищаются наши семейные ценности, права социально незащищенных слоев населения. Проводится огромная работа по организации вовлечения нашей молодежи в общественную деятельность для того, чтобы в полной мере использовать потенциал молодых людей на благо общества и государства. В этом направлении нам еще предстоит значимая работа», — добавила она.