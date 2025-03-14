Юридически точные и содержательно выверенные. Зампредседателя КС об обновленных нормах Конституции

«Юридическое сообщество, которое непосредственно принимало участие в подготовке проекта Конституции, приложило все возможные усилия для того, чтобы нормы Основного Закона были юридически точными и содержательно выверенными, — сказала Наталья Карпович. — Сегодня мы обсуждаем, как реализуются нормы Конституции в правоприменительной практике, нашем нормотворчестве, как на основе Конституции реализуются основополагающие ценности, как они претворяются в жизнь. Кроме того, в каком направлении необходимо направить наши усилия, чтобы наше законодательство в полной мере обеспечивало реализацию этих ценностей, а также было востребовано нашим обществом, реальным инструментом обеспечения прав и свобод граждан».