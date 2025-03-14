Юридически точные и содержательно выверенные. Зампредседателя КС об обновленных нормах Конституции

«Юридическое сообщество, которое непосредственно принимало участие в подготовке проекта Конституции, приложило все возможные усилия для того, чтобы нормы Основного Закона были юридически точными и содержательно выверенными, — сказала Наталья Карпович. — Сегодня мы обсуждаем, как реализуются нормы Конституции в правоприменительной практике, нашем нормотворчестве, как на основе Конституции реализуются основополагающие ценности, как они претворяются в жизнь. Кроме того, в каком направлении необходимо направить наши усилия, чтобы наше законодательство в полной мере обеспечивало реализацию этих ценностей, а также было востребовано нашим обществом, реальным инструментом обеспечения прав и свобод граждан».
Заместитель председателя Конституционного Суда отметила, что в подготовке изменений в Конституцию приняло участие большое количество граждан. «Это представители научной сферы, общественных организаций, различные специалисты и практические работники. В этой работе мы определили те задачи, которые должны были быть решены при подготовке изменений в Конституцию. Заново переосмыслили те важнейшие цели и ценности, к которым идет наше общество, которые должны быть защищены нормами Основного Закона», — добавила она.
«Эта работа объединила всех нас, наше общество в целом. И когда народ проголосовал за изменения, то мы получили большой кредит общественного доверия, который должны оправдать, — уверена Наталья Карпович. — На основе конституционных норм состоялись такие важнейшие события, как выборы высших конституционных органов власти. Также действует в конституционном статусе наш высший представительный орган народовластия ВНС, который уже принял важнейшие документы в сфере национальной безопасности. Тем самым определив наши приоритеты и направления деятельности по предотвращению возможных негативных последствий влияния каких-то факторов на жизнь нашего общества и государства».
Наталья Карпович акцентировала внимание, что и дальше планируется внедрять в практическую жизнь все конституционные положения. «На основе одной Конституции в настоящее время защищаются наши семейные ценности, права социально незащищенных слоев населения. Проводится огромная работа по организации вовлечения нашей молодежи в общественную деятельность для того, чтобы в полной мере использовать потенциал молодых людей на благо общества и государства. В этом направлении нам еще предстоит значимая работа», — добавила она.