Суды США заблокировали массовые увольнения госслужащих Трампом

Несколько часов спустя окружной судья США Джеймс Бредар в Мэриленде вынес аналогичное решение по иску 20 штатов, возглавляемых демократами, и округа Колумбия. Суд распорядился восстановить в должности сотрудников, уволенных во время испытательного срока из 18 ведомств, включая Министерство торговли, Бюро финансовой защиты потребителей и Агентство по охране окружающей среды. При этом судья подчеркнул, что его решение будет оставаться в силе в течение 14 дней. За это время он рассмотрит запрос генерального прокурора штата о более длительном судебном запрете.