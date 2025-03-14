Суды США заблокировали массовые увольнения госслужащих Трампом

Первым, сообщает The Wall Street Journal, действия администрации президента заблокировал окружной суд в Калифорнии. Судья Уильям Ослап постановил, что работников, проходящих испытательный срок в департаментах сельского хозяйства, энергетики, внутренних дел, казначейства, обороны и по делам ветеранов, следует немедленно вернуть на работу. Сам же процесс их увольнения судья счел «фиктивным» и «незаконным».
Несколько часов спустя окружной судья США Джеймс Бредар в Мэриленде вынес аналогичное решение по иску 20 штатов, возглавляемых демократами, и округа Колумбия. Суд распорядился восстановить в должности сотрудников, уволенных во время испытательного срока из 18 ведомств, включая Министерство торговли, Бюро финансовой защиты потребителей и Агентство по охране окружающей среды. При этом судья подчеркнул, что его решение будет оставаться в силе в течение 14 дней. За это время он рассмотрит запрос генерального прокурора штата о более длительном судебном запрете.
Дональд Трамп начал кампанию по массовому сокращению числа госслужащих в январе, учредив Департамент эффективного госуправления (DOGE), который возглавил Илон Маск. По оценкам консалтинговой компании Evercore, усилия DOGE прямо или косвенно приведут к сокращению почти 500 тыс. рабочих мест.