Советско-Гаванский район захотел стать округом

Затем на местах будут созданы территориальные органы администрации округа — отделы или управления. Бывшие главы поселений и сотрудники местных администраций смогут перейти туда на работу. Планируется, что все органы местного самоуправления в Советско-Гаванском округе сформируются к концу текущего года. Переход к одноуровневой модели местного самоуправления, как ожидается, повысит качество муниципального управления.