Советско-Гаванский район захотел стать округом

На заседании Совета депутатов Советско-Гаванского района Хабаровского края местные парламентарии единогласно приняли решение о преобразовании всех поселений района в единый муниципальный округ. До этого во всех населенных пунктах прошли публичные слушания, на которых жители в основном поддержали эту инициативу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теперь законопроект о создании муниципального округа рассмотрят в Законодательной Думе Хабаровского края. В документе будут определены порядок формирования и полномочия представительного органа округа, а также избрание его главы. В Хабаровском крае уже созданы два муниципальных округа: Охотский и Бикинский.
После преобразования прекратят работу советы депутатов и администрации поселений, но они продолжат свою деятельность на время переходного периода. В течение этого времени изберут депутатов и главу округа, сформируют единую администрацию и разработают новый устав.
Затем на местах будут созданы территориальные органы администрации округа — отделы или управления. Бывшие главы поселений и сотрудники местных администраций смогут перейти туда на работу. Планируется, что все органы местного самоуправления в Советско-Гаванском округе сформируются к концу текущего года. Переход к одноуровневой модели местного самоуправления, как ожидается, повысит качество муниципального управления.