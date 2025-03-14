США «по-тихому» усилили санкции против России

Эта лицензия (General License 8, GL8) охватывала крупнейшие российские банки, а также НКЦ и Банк России. Она несколько раз продлевалась, и 30 октября 2024 года OFAC вновь продлил её действие на полгода — до 30 апреля 2025 года. Однако в рамках январского пакета санкций, который стал «прощальным» для администрации Джо Байдена и сосредоточился на энергетическом секторе, срок действия лицензии был сокращен до 12 марта.