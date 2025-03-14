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Глава Хабаровского края и министр энергетики РФ проверили строительство ТЭЦ-4

В настоящее время на площадке работает около 1000 человек.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край с рабочим визитом приехал министр экономики РФ Сергей Цивилев. Вместе с губернатором региона Дмитрием Демешиным он проверил, как идет строительство Хабаровской ТЭЦ-4. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проект реализуется ПАО «РусГидро» и призван заменить устаревшую ТЭЦ-1, построенную еще в 1954 году. Новая станция будет обладать электрической мощностью 410 мегаватт и тепловой мощностью 1389,81 гигакалории в час, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение и подключение новых микрорайонов.

На данный момент на строительной площадке задействовано около 1000 человек и 120 единиц техники. Уже завершено строительство хозяйства резервного вида топлива и водогрейной котельной. Активно ведутся работы по возведению главного и общестанционного вспомогательного корпусов, а также монтажу оборудования и ремонту береговой насосной станции. Ввод ТЭЦ-4 в эксплуатацию запланирован на 1 июля 2027 года.

В ходе осмотра объекта Сергей Цивилев предложил рассмотреть возможность ускорения строительства на полгода. Министр подчеркнул, что Дальний Восток демонстрирует самые высокие темпы роста спроса на электроэнергию.