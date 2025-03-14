Глава Хабаровского края и министр энергетики РФ проверили строительство ТЭЦ-4

На данный момент на строительной площадке задействовано около 1000 человек и 120 единиц техники. Уже завершено строительство хозяйства резервного вида топлива и водогрейной котельной. Активно ведутся работы по возведению главного и общестанционного вспомогательного корпусов, а также монтажу оборудования и ремонту береговой насосной станции. Ввод ТЭЦ-4 в эксплуатацию запланирован на 1 июля 2027 года.