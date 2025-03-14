Слюсарь назначил нового министра строительства Ростовской области

Новым министром строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области стал Сергей Куц. Об этом в своем ТГ-канале сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. «В ближайшее время Сергею Куцу предстоит заняться вопросами градостроительной политики, выработав и законодательно закрепив новые подходы в этой сфере», — отметил глава Ростовской области.