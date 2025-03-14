Слюсарь назначил нового министра строительства Ростовской области

Новым министром строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области стал Сергей Куц. Об этом в своем ТГ-канале сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь. «В ближайшее время Сергею Куцу предстоит заняться вопросами градостроительной политики, выработав и законодательно закрепив новые подходы в этой сфере», — отметил глава Ростовской области.
Сергей Куцу — уроженец Неклиновского района. Ему 58 лет. Чиновник окончил Ростовский автодорожный техникум, а также Ростовскую государственную академию строительства.
В 2000—2010 годах работал в ремонтно-строительных и дорожно-ремонтных компаниях Батайска и Ростова. Прошел путь от дорожного рабочего до гендиректора. Позже занял пост главы регионального управления заказчика капстроительства Южного военного округа при Минобороны России. Также Куц возглавлял министерство строительства Ростовской области.
«Он неоднократно награждался государственными наградами и поощрениями, в том числе медалью ордена “За заслуги перед Отечеством ІІ степени”, Благодарностью Правительства РФ. В прошлом году удостоен знака “Почетный строитель России”», — добавил Слюсарь.