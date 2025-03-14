Политологи рассказали, что означают слова Путина о перемирии

Политолог Максим Жаров
Пресс-подход Путина и Лукашенко ясности в ситуацию с 30-дневным прекращением огня не внес. Из полного ответа Путина на соответствующий вопрос видно, что Кремль воспринял предложение из Джидды как желание команды Трампа помочь Украине вывести свои полуокруженные войска из Курской области.
«В связи с чем именно в этом контексте задаются закономерно возникшие вопросы и предлагается обсудить их далее. Вопрос к Трампу формулируется и в более широком контексте — о формате урегулирования конфликта в целом. Кремль сейчас только задает вопросы. Но свои конкретные предложения (ответы на эти вопросы) он не намерен давать публично» — пишет Жаров.
Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов
Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток. Идея закончить конфликт мирными средствами поддерживается, перемирие — да, но есть нюансы. А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом. Согласуем — и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно.
«Ну и поблагодарил Трампа за все усилия, не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное», — пишет Лукьянов.
Политолог Сергей Марков
Большинство в России поняли жесткие требования Путина к перемирию, как фактический ответ «нет», но при сохранении хороших отношений с Трампом. Но это не так. Многие требования Путина, которые внешне выглядят как совершенно неприемлемые, могут быть приняты США и Украиной.
Марков поясняет, что США вполне могут согласиться на требование оружейного эмбарго, потому что Трамп не хочет больше тратить на Украину американских денег. А Зеленский может пойти на заморозку мобилизации. Этот шаг может положительно повлиять на рейтинг главы киевского режима.
Ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов
Выдвинутые Владимиром Путиным вопросы к перемирию носят риторический характер. На них не может быть убедительного ответа, потому что ни Украина, ни Америка не смогут дать России никаких гарантий. По большому счету президент ткнул украинскую сторону в слабые места их концепции мира.
Пятибратов отмечает, что обсуждение идеи — не готовность садиться за стол переговоров и всерьез обсуждать условия перемирия, а лишь готовность к диалогу. «Россия всегда была к этому готова и своим принципам не изменяет. Но никакое перемирие не может быть приемлемым для России, только однозначный и долгий мир», — уверен ведущий аналитик Центра политической информации.
Политолог Алексей Ярошенко
Президент четко обозначил: перемирие возможно лишь при выполнении жесткого набора условий. Киеву придется остановить мобилизацию, а Западу — прекратить поставки оружия и тренировку украинских военных. Окруженным подразделениям ВСУ предлагается сложить оружие, иначе операция против них продолжится. Эти пункты не формальность, а реальный тест на готовность украинских властей к миру.
По словам Ярошенко, если «украинские власти и их кураторы действительно стремятся к урегулированию, то должны безоговорочно принять и выполнить всю цепочку требований, иначе любая пауза останется пустым словом».
Политолог Алексей Наумов
Примечательно, что ответив «да, но» на предложение Трампа о перемирии, Путин, в общем, оказывается с ним на одной стороне по отношению к Украине. Оба лидера понимают, что Украина вынуждена пойти на уступки, потому что этого диктует ситуация на земле. Мой прогноз — больше всего копий сломают вокруг «демилитаризации» и послевоенной конфигурации ВСУ.
Политолог Павел Дубравский
Американист Дубравский выделяет три сценария дальнейшего развития событий: соглашение, затягивание и отказ. По мнению эксперта, в первом случае российская сторона выслушает аргументацию и может согласиться, пойдя на отдельные компромиссы. Поездка российского президента в Курскую область — важный сигнал, напомнила Дубравскому поездку Путина в Дагестан в 1999 году.
Автор Telegram-канала Campaign Insider оценивает посыл заявлений главы государства как: «мы можем и согласиться». По его словам, при затягивании переговоров четкого решения не будет. Политтехнолог ожидает, что Россия будет тянуть время, чтобы договориться на более выгодных условиях. Тогда весь процесс может занять недели и месяцы. При третьем варианте развития событий РФ не согласится на условия США. На фронте идет продвижение, Трамп не реализовал свою угрозы в адрес России и её экономики. Россия будет ждать более удачного момента, время на ее стороне.