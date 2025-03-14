Политологи рассказали, что означают слова Путина о перемирии

Автор Telegram-канала Campaign Insider оценивает посыл заявлений главы государства как: «мы можем и согласиться». По его словам, при затягивании переговоров четкого решения не будет. Политтехнолог ожидает, что Россия будет тянуть время, чтобы договориться на более выгодных условиях. Тогда весь процесс может занять недели и месяцы. При третьем варианте развития событий РФ не согласится на условия США. На фронте идет продвижение, Трамп не реализовал свою угрозы в адрес России и её экономики. Россия будет ждать более удачного момента, время на ее стороне.