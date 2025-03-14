Алексей Лошкин проверил ход подготовки Челябинска к паводкам

«Объединим усилия районных администраций и нашего подведомственного учреждения. Уверен, нужно снять многолетнее напряжение челябинцев, живущих в местах постоянного подтопления. Решение этих проблем должно быть системным и комплексным, и первые шаги в этом направлении уже сделаны», — прокомментировал мэр Челябинска.