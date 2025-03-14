Алексей Лошкин проверил ход подготовки Челябинска к паводкам

Мэр Челябинска Алексей Лошкин проверил ход подготовки города к паводкам. Глава города посмотрел, что уже сделано и будет выполнено по конкретным адресам — местам потенциального подтопления. Подробности сообщили в пресс-службе администрации города.
Так, откачивать талую и дождевую воду будет новая насосная станциям в поселке Первый Плановый. В границах улиц Энергетиков, Кронштадской и Машиностроителей в этом году построят новую ливневку.
«Специалисты МКУ “ЭВИС”, выполняя мое поручение, уже занимаются разработкой технических решений, проводят геодезические исследования и оформляют все необходимые согласования», — написал Лошкин в своем телеграм-канале.
В 2025 году также построят новые ливневки в микрорайоне «Солнечный берег», на улицах Валдайской и 32-ой годовщины Октября.
В поселке Сухомесово на озере Смолино к работе готовы мощные насосные станции. В самых уязвимых районах к делу подключат переносную станцию.
«Объединим усилия районных администраций и нашего подведомственного учреждения. Уверен, нужно снять многолетнее напряжение челябинцев, живущих в местах постоянного подтопления. Решение этих проблем должно быть системным и комплексным, и первые шаги в этом направлении уже сделаны», — прокомментировал мэр Челябинска.