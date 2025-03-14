Спор администрации Чердыни и Росприроднадзора дошел до Верховного суда

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что у надзорного органа мало шансов на успех. Он отмечает, что администрация не является собственником участка, а ее полномочия ограничены организацией мероприятий по охране среды, а не ликвидацией последствий действий третьих лиц. Кроме того, ответственность за нанесенный таким землям вред прямо не налагается на органы МСУ. К тому же у Росприроднадзора нет доказательств, что муниципалитет знал о загрязнении. «Если Верховный суд поддержит заявителя, это переложит финансовую нагрузку за действия неизвестных лиц на муниципальные бюджеты и создаст противоречие с принципом “загрязнитель платит”», — убежден эксперт.