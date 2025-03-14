Эдуард Кривов возглавил комитет промышленности Волгоградской области

14 марта Эдуард Кривов официально утвержден в должности председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, до этого он много лет успешно исполнял обязанности руководителя ведомства на временной основе, доказав свою эффективность и компетентность.