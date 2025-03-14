Украина обозначила красные линии в переговорном процессе с Россией

Владимир Зеленский считает, что Россия на самом деле не планирует завершать конфликт и совершает «очередные манипуляции». Так он прокомментировал слова Владимира Путина о возможном 30-дневном перемирии. Президент Украины заявил, что его страна готова остановить огонь без всяких условий, которые «все усложняют» и призвал Запад усилить санкции против РФ. Накануне украинские дипломаты обозначили свои «красные линии» на переговорах с американцами в Джиде: Киев не будет отказаться от членства в НАТО и ограничивать численность своей армии.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Россия на самом деле не хочет заключать 30-дневное перемирие, несмотря на слова российского лидера Владимира Путина об этом.
«Сейчас мы все услышали из России предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ [от перемирия]. Они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше».
Зеленский утверждает, что слова президента РФ — «очередные манипуляции». Он добавил, что Украина уже согласилась на 30-дневное перемирие в небе, на море и на земле. США же заявили о готовности организовать контроль. По словам Зеленского, этот месяц украинская сторона планирует посветить разработке условий своей безопасности и положить на стол уже готовый план завершения конфликта.
«Украина готова работать максимально быстро, максимально конструктивно. Мы говорили об этом американским представителям, об этом знают и наши европейские партнеры, все наши партнеры в мире. Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен — это Россия», — сказал Зеленский.
Он призвал ввести новые санкции против РФ.
«Мы за, но есть нюансы».
13 марта президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что российская сторона выступает за перемирие, однако есть некоторые нюансы.
— в Курской области есть «участок вклинения», где сейчас находятся ВСУ. Украинские военнослужащие совершили «массу преступлений против мирных граждан». В связи с этим возник вопрос, прикажут ли им сдаться в плен;
— также неясно, кто будет следить за режимом прекращения огня;
— кроме этого, нет понимания, будет ли продолжаться мобилизация на Украине и будут ли западные страны поставлять Киеву оружие в течение месяца перемирия.
Путин считает, что режим прекращения огня должен привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. Он отметил, что сейчас российская армия наступает, у нее есть все условия для блокирования крупных подразделений ВСУ. По этой причине российская сторона будет договариваться о следующих шагах, исходя из ситуации на земле.
Президент США Дональд Трамп назвал слова Путина «многообещающими», но неполными. Он отметил, что отказ от прекращения огня станет разочарованием для всего мира. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в беседе с Fox News заявил, что Вашингтон не исключает возможности официального закрепления за Москвой Крыма и Донбасса.
«Красные линии» Украины.
Во время переговоров в Джидде украинская делегация заявила американским коллегам, что не собирается отказываться от членства в НАТО в рамках возможного мирного соглашения для завершения конфликта на Украине, выяснило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник, причастный к переговорам.
«Мы вопросы НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», — сказал собеседник издания.
Кроме этого, украинская делегация проинформировала партнеров о своих «красных линиях». Встреча в Саудовской Аравии не предусматривала согласования позиций по финальному мирному соглашению, но Украина все же решила обозначить свою позицию.
«Для Украины есть красные линии — в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии относительно] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», — уточнил источник.
В Джидде украинская делегация согласилась приостановить боевые действия на 30 дней. За несколько часов до выступления Путина глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Telegram-канале написал, что «Россия тянет время и пока демонстрирует, что хочет манипулировать и воевать дальше». По его словам, Украина проинформировала США о своих принципиальных позициях еще на переговорах в Саудовской Аравии. Он выразил надежду, что Вашингтон может принудить Москву к завершению конфликта.