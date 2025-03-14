Трамп объяснил необходимость присоединения Гренландии к США

Он обосновал свой прогноз тем, что Дания, в состав которой входит остров, располагается «слишком далеко» от Гренландии. Политик добавил, что в Королевстве утверждают, что имеют право на остров, но он не знает, правда ли это, и не согласен с этим утверждением.