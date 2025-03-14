Трамп объяснил необходимость присоединения Гренландии к США

О заявлении Трампа об автономной части Дании рассказало издание RTVI со ссылкой на агентство Reuters.
«Думаю, аннексия Гренландии произойдет. Нам придется заключить соглашение по Гренландии», — сказал Трамп.
Он обосновал свой прогноз тем, что Дания, в состав которой входит остров, располагается «слишком далеко» от Гренландии. Политик добавил, что в Королевстве утверждают, что имеют право на остров, но он не знает, правда ли это, и не согласен с этим утверждением.
Он подчеркнул, что США могут увеличить военный контингент американской базы Питуффик. «Возможно, вы увидите, что все больше и больше солдат отправляются туда», — приводит слова Трампа RTVI.
Президент также напомнил, что на парламентских выборах в Гренландии больше всего голосов набрала партия, выступающая за независимость острова от Дании.
13 марта в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте. На них президент США заявил, что присоединение Гренландии необходимо для международной безопасности. Генсек НАТО ранее заявлял, что не желает, чтобы Североатлантический альянс был втянут в разбирательства по поводу присоединения Гренландии к США.
Впервые о желании присоединить Гренландию к США Трамп выразил во время своего первого президентского срока. После победы на выборах в 2024 году он вновь заговорил о притязаниях на остров. В своих заявлениях он часто выражает готовность оказать на Гренландию и Данию военное или экономическое давление.