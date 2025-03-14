Губернатор Бочаров проинспектировал обновленную улицу Пугачевскую в Волгограде

Зона отдыха появилась на одной из старейших улиц города — Пугачевской. До недавнего времени эта улица, где когда-то было большое движение, превратилась фактически в пустырь. Толчком для ее обновления стал появившийся здесь Молодежный центр. Потребовалось обновление прилегающей территории — и оно произошло.
Местные жители с удовольствием наблюдали, как буквально на глазах менялся заброшенный пустырь — появилось уличное освещение, система видеонаблюдения, тротуары, спортплощадка с воркаутом и специальной трассой для велосипедов, самокатов, скейтбордов и роликов. Подрядная организация позаботилась и об озеленении пространства. Совсем скоро здесь можно будет увидеть молодые саженцы деревьев и кустарников, газон.
Ремонтируется и проезжая часть улицы — участок по ул. Грушевской в границах от ул. Циолковского до ул. Пугачевской и второй участок — по ул. КИМ от ул. Циолковского до ул. Пугачевской. Также была отремонтирована подъездная дорога к мемориалу «Братская могила защитников Красного Царицына». На обновленной улице обустроили парковку, пешеходные ограждения и установили шумовые экраны.
Все это позволило губернатору Андрею Бочарову заявить, что Пугачевская изменилась в корне.
«Это с нуля созданное общественное пространство, — прокомментировал глава региона. — Никто не верил, что здесь можно провести такие работы. Все смирились с тем, что здесь никогда ничего не будет. И когда разговаривал с руководителями, мне отвечали, что здесь это сделать невозможно — ни благоустройство, ни молодежный центр, и лучше это все продать. Но в итоге с минимальными ресурсами создана прекрасная территория перспективного развития, построена дорога, обеспечена безопасность».
Андрей Бочаров пообещал местным жителям, что улицу Пугачевскую продолжат приводить в порядок. Соответствующие решения будут приняты в течение ближайших двух лет.
«Создадим здесь пространство для молодежи, семей, пространство для будущего развития», — резюмировал губернатор.