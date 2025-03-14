Губернатор Бочаров проинспектировал обновленную улицу Пугачевскую в Волгограде

«Это с нуля созданное общественное пространство, — прокомментировал глава региона. — Никто не верил, что здесь можно провести такие работы. Все смирились с тем, что здесь никогда ничего не будет. И когда разговаривал с руководителями, мне отвечали, что здесь это сделать невозможно — ни благоустройство, ни молодежный центр, и лучше это все продать. Но в итоге с минимальными ресурсами создана прекрасная территория перспективного развития, построена дорога, обеспечена безопасность».