Новая Дума Спасского района запустила процесс слияния муниципалитета с городом

А по объединению — все должны понимать, что есть 131-й закон, и что есть волеизъявление жителей, публичные слушания… Это такой сложный процесс. Тем более, когда мы говорим о слиянии двух муниципалитетов. Это однозначно решают жители. Финансовый расчет должен быть, экономический, структурный, управленческий. Это серьезная работа. Не думаю, что после выборов 17-го в понедельник все встанут и скажут «объединимся», а в среду будут уже объединенными — это так не работает.