Новая Дума Спасского района запустила процесс слияния муниципалитета с городом

Не прошло и месяца с выборов в Думу Спасского района, как новый ее состав принялся за объединение муниципалитета с городом Спасск-Дальний, сообщает ИА PrimaMedia.
На внеочередном заседании представительного органа 14 марта депутаты рассмотрели вопрос об объединении поселений района с городом и назначили публичные слушания по этому вопросу на 17 апреля. Возникшая новая административная единица будет иметь статус муниципального округа, при этом народные избранники заявили, что льготы для сельских поселений останутся без изменений. Вопрос был рассмотрен по инициативе городских коллег.
Добавим, что объединение муниципалитетов в непубличном поле обсуждалось и ранее, однако сопротивление районных элит, вплетенное в умонастроения прежних составов представительного органа, не позволяло продвинуть вопрос до какого-либо начинания. Недавно Дума Спасского района, отличавшаяся многообразием политических сил в своем составе, стала монолитной. По итогам досрочных выборов, состоявшихся 16 февраля, 14 из 15 мандатов получили представители партии «Единая Россия». Одно место досталось кандидату от ЛДПР, который, впрочем, в прошлом успел побывать и в рядах единороссов. Депутатский корпус районной думы обновился на 80%.
Примечательно, что накануне выборов нового созыва Думы Спасского района экс-глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов, перешедший незадолго до этого в администрацию Спасского района, так ответил на вопрос ИА PrimaMedia, стоит ли в повестке вопрос объединения двух муниципалитетов:
"Можно много спекулировать на политических амбициях об объединении. Но на сегодняшний день мы никаких документов и обоснований не увидели, что если объединиться, то будет плохо, что школы закроют
А по объединению — все должны понимать, что есть 131-й закон, и что есть волеизъявление жителей, публичные слушания… Это такой сложный процесс. Тем более, когда мы говорим о слиянии двух муниципалитетов. Это однозначно решают жители. Финансовый расчет должен быть, экономический, структурный, управленческий. Это серьезная работа. Не думаю, что после выборов 17-го в понедельник все встанут и скажут «объединимся», а в среду будут уже объединенными — это так не работает.
У меня два высших экономических образования. Поэтому чтобы оценивать, увидят жители сел и города плюс какие финансовые модели, нужны расчеты. Еще даже не смотрели, не считали", — подчеркнул тогда Олег Митрофанов.